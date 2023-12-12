Türk futbolunda kara gün...
Süperlig 15. haftasında karşılaşan Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
Çekişmeli maçta tansiyon yüksek giderken, sonu da olaylı bitti.
Son düdüğün çalmasıyla birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Yeşil sahada yere yığılan hakem, darbedildi.
Meler'in son görüntüsü, futbol dünyasını ayağa kaldırdı.
Ülke gündeminin ilk sırasına yerleşen olayla ilgili detaylar takip ediliyor. Öte yandan ise Halil Umut Meler'in istifa iddiaları ortaya atıldı.
Peki, Umut Meler istifa etti mi? Hakem Halil Umut Meler mesleği mi bıraktı? İşte son kararı...
İstifa iddiası
A Spor'un haberine göre; Halil Umut Meler, hakemliği bıraktı.
Meler, hastaneye kendisini ziyarete gidenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söyledi. .
FIFA Kokartlı hakem Meler'den henüz bir açıklama gelmedi.