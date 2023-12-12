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Darbedilen hakem Halil Umut Meler istifa mı etti? "Benden bu kadar..."

Darbedilen hakem Halil Umut Meler istifa mı etti? "Benden bu kadar..." FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler'in görevini bırakıp bırakmama kararı merak konusu oldu.