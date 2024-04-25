Dedektifler göreve! Resimdeki gizli nesneleri bulmak için 7 saniyeniz var... Dikkat gerektiren yeni bir test ile daha sizlerleyiz. Bu resimde bulmanız gereken 3 gizli nesne bulunuyor. Bakalım tüm nesneleri bulabilecek kadar dikkatli misiniz? Hadi başlayın...

ensonhaber.com

Sosyal medyada birbirinden zorlu ve farklı görsel zeka testleri, optik illüzyon bulmacaları ve resimli bulmacalar paylaşılıyor.

İnternette sıklıkla karşımıza çıkan bu testler hem zihin geliştirici hem de düşündürücü olmasından dolayı pek çok insanın ilgisini çekiyor.

IQ seviyesi yüksek kişilerin bile zorlanacağı türden bir bulmacayı sizler için seçtik.

Sizler için seçtiğimiz yeni görselde parkta kaykayları ile eğlenen gençlerin çevresine gizlenmiş 3 nesneyi bulmanızı istiyoruz.

İşte sosyal medyayı sallayan o görsel...

Gizlenen nesneleri bulmak hiçte kolay olmayacak. Gizli nesneler çok iyi saklanmış gibi gözüküyor. Dikkatli olan kişilerin bile zorlandığı bu bulmacayı çözmek için çok dikkatli bakmak gerekiyor.

Sizler için seçtiğimiz bu resimde gizli olan 3 nesneyi en kısa sürede bulmanız gerekiyor.

Aşırı dikkatli olan kişilerin bile çok zorlandığı bu fark bulmacasını çözmek için dikkat gerekiyor.

Gizli nesneleri bulamayanlar üzülmesin. Testin sonuçlarını aşağıda paylaşıyoruz.

Hala bulamadınız mı?

Gizlenen nesnelerin tamamını bulamayanlar için görselde gizlenen nesnelerin yerlerini aşağıya bırakıyoruz.

İşte görselde gizli 3 nesne...