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DEF FİNAL! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEF FİNAL! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Süper Kupa Finali’nde Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın bilgileri...