DEF FİNAL! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid ve Barcelona, İspanya Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya gelecek.
Milli yıldızımız Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid yarı finalde Mallorca'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.
Öte yandan Barcelona ise yarı final karşılaşmasında Athletic Bilbao’yu 2-0’la geçerek finale yükseldi.
İki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı final maçının detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, dev final maçının bilgileri…
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman?
Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali 12 Ocak Pazar günü 22.00'de oynanacak.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan King Abdullah Sports City'de oynanacak mücadele Tivibu spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.