Değerini bilen köşeyi dönüyor! Evinizdeki bu eşyalar 22 ayar altın değerinde

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İsviçre'deki ETH Zürih araştırmacıları, evde bulunan eski elektronik cihazların içindeki değerli metalleri geri kazanmak için devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi.

Yapılan çalışmalara göre, peynir üretiminden elde edilen yüksek proteinli yan ürünler kullanılarak elektronik atıklardan altın çıkarılabiliyor.

Bilim insanları, bu özel protein süngerleri sayesinde bilgisayar anakartları gibi donanımlardaki altın iyonlarını çekmeyi başarıyor.

Araştırmaya göre, her 1 dolarlık yatırım ile 50 dolarlık altın kazanmak mümkün. Bu yöntem, hem ekonomik açıdan büyük bir kazanç sağlayabilir hem de elektronik atıkların doğaya verdiği zararı en aza indirebilir.

22 AYAR ALTIN ÇIKIYOR

Advanced Materials dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sadece 20 eski bilgisayar anakartından 450 miligram 22 ayar altın külçesi çıkarıldı.

Bilim insanları, bu işlemi gerçekleştirmek için peynir altı suyundan elde edilen özel protein süngerleri kullandı.

Metal iyonlarını emen bu süngerler, ısıtıldığında altını pul haline getirerek geri kazanım sağlıyor.

Çalışmaya göre, bu yöntemle %91 saf altın içeren külçeler elde etmek mümkün. Eski bilgisayarlarını çöpe atanlar, büyük bir fırsatı kaçırıyor olabilir!