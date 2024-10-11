Deha’nın Esme’si Ahsen Eroğlu gala tarzıyla büyüledi! Derin dekoltesine beğeni yağdı...

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Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile ekranların sevilen isimleri arasında yer alan Ahsen Eroğlu Kanal D ekranlarının yeni dizisi Deha ile seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Son dönemlerde televizyon ekranlarının yanı sıra dijital platformlarda da sıkça boy gösteren başarılı isimler arasında yer alan Eroğlu, Erşan Kuneri’nin ikinci sezon galasında adeta parladı.

Güzel oyuncu derin dekolteli tarzıyla beğenileri toplamayı başarırken sosyal medyada paylaştığı karelerle görenleri mest etti.

HEM GÜZEL HEM BAŞARILI...

Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer alan Ahsen Eroğlu güzelliğiyle de görenleri büyümeyi başarıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı Erşan Kuneri’nin ikinci sezon galasından yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuldu.