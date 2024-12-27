Demans nedir? Demans belirtileri nelerdir?

Hüseyin Topuz

Demans, bir kişinin bilişsel yeteneklerinin zamanla azalmasıyla karakterize edilen bir sağlık durumudur.

Genellikle yaşlılarda görülen bu durum, hafıza, düşünme, dil ve problem çözme gibi zihinsel fonksiyonların bozulmasına neden olur.

Demans, genellikle yaşlılarda görülen, beyin fonksiyonlarının ilerleyici bir şekilde bozulmasıyla karakterize edilen bir rahatsızlıktır.

Hafıza kaybı, düşünme yetisinin azalması, muhakeme ve iletişim becerilerinde zayıflama gibi belirtilerle kendini gösterir.

Demans, Alzheimer hastalığı, vasküler demans, Lewy cisimcikli demans ve frontotemporal demans gibi çeşitli tiplerde ortaya çıkabilir.

Demans Belirtileri Nelerdir?

Demans belirtileri genellikle hafif başlar ve zamanla ilerleyerek günlük yaşamı etkileyen ciddi sorunlara yol açar.

Yaygın demans belirtileri şunlardır:

Hafıza Kaybı

Kısa süreli hafıza kaybı, randevuları unutma, sıkça sorulan soruları tekrar etme gibi durumlar.

Dil ve İletişim Zorlukları

Kelime bulma güçlüğü, cümle kurarken zorlanma.

Yön ve Zaman Karmaşası

Tarihleri, günleri karıştırma, nerede olduğunu unutma.

Muhakeme ve Karar Verme Problemleri

Karar verirken zorlanma, alışveriş gibi günlük işlerde sorun yaşama.

Davranış ve Kişilik Değişiklikleri

Kişilik değişiklikleri, depresyon, anksiyete, agresif davranışlar.

Görsel ve Mekansal Yeteneklerde Zayıflama

Eşyaları tanıma, mesafeleri değerlendirme sorunları. Demans belirtileri kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve zamanla daha fazla yardıma ihtiyaç duyabilirler.

Bu nedenle, erken teşhis ve tedavi, hastalığın yönetiminde büyük önem taşır.