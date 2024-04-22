Denemeyin bile! Yüzüstü yatmak bakın neye sebep oluyor Yüzüstü uyuyanlar, bu haber size! Uyku pozisyonunuz sağlığınızı tehlikeye atıyor olabilir. Zararlarını öğrenince bir daha yüzüstü uyumayacaksınız.

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Günde ortalama 8 saat uyuduğumuzu düşünürsek, hayatımızın üçte biri yatağımızda geçiyor.

Bu süre zarfında vücudumuz dinleniyor, beyin hafızasını güncelliyor ve enerji depoluyor.

Ancak, uyku sadece dinlenmekle kalmıyor, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Peki, uyku pozisyonlarımızın da sağlığımıza etkileri olduğunu biliyor muydunuz?

Özellikle yüzüstü uyumak, bakın nelere yol açıyor.

Eğer yüzüstü uyuyorsanız...

En tehlikeli uyku pozisyonu yüzüstü uyumaktır.

Omurga etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine, omurgadan sinirlerin çıktığı deliklerin sıkışmasına neden olur.

Bu nedenle omurga ve disk üzerine yük biner. Siz siz olun, yüzüstü uyumamaya özen gösterin.