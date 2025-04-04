Denizbank ücretsiz iPhone 16, Dyson Süpürge ve Playstation veriyor; İşte şartı…

Denizbank, müşterilerine özel yeni bir kampanya duyurdu! MobilDeniz kullanıcıları, 27 Nisan'a kadar her hafta çekilişe katılma fırsatı yakalayacak.
Bu çekiliş kapsamında; 5 iPhone 16, 5 Playstation 5, 10 Dyson v15, 10 iPad, 35 JBL Tune verilecek.
MobilDeniz uygulamasına giriş yaparak “Kampanyalar” bölümünden çekilişe katılım sağlanacak.
Üstelik, her hafta MobilDeniz’e giriş yapanlar 8 çekiliş hakkı kazanabilecek ve işlemlerle bu hakları artırarak ödül kazanma şansını artırabilecek.
İşte kampanyanın detayları:
ÜCRETSİZ HEDİYELER VERİYOR
Kampanyaya katılmak için, MobilDeniz’de “Kampanyalar” alanındaki "Hemen Katıl" butonuna tıklamak yeterli olacak. İlk adımda, katılan her bireysel müşteriye 1 çekiliş hakkı verilecek.
Kampanya süresi boyunca, MobilDeniz’e giriş yaparak her hafta 1 çekiliş hakkı daha kazanilabilecek.
Toplamda 30 çekiliş hakkı kazanma şansı olacak.
8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişle kazananlar belirlenecek. Kazananlar, 12 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak.
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