AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi..

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 11:52
Deprem mi oldu? 18 Ağustos Pazartesi günü nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.

Balıkesir'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen verilere göre, Balıkesir Sındırgı'da saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.26 sıralarında hissedilen deprem, yerin 6.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

