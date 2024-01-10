Haberler



Bilgi



En son nerede deprem oldu? Çorum'da deprem mi oldu? Son depremler listesi..

En son nerede deprem oldu? Çorum'da deprem mi oldu? Son depremler listesi.. Çorum ve çevresinde hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Ağcakoyun-Mecitözü olarak açıklandı.