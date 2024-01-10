En son nerede deprem oldu? Çorum'da deprem mi oldu? Son depremler listesi..

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyor.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor.
Çorum'da deprem meydana geldi
Çorum'da Türkiye saati ile 00:34:30'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.