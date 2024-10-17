Depremden saniyeler önce uyarıyor: Deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Deprem uyarı sistemi ücretli mi?

Haber Merkezi

Deprem uyarı sistemi, sarsıntıdan saniyeler önce uyarılar göndererek hayat kurtarma potansiyeline sahip olan uygulamalar arasında yer alıyor.

Akıllı telefonlarda kullanılabilen bu uygulama ardı ardına yaşanan depremlerin sonrasında en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Hayat kurtarma potansiyeline sahip olan bu deprem uyarı sisteminin telefonlarda nasıl aktif edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, iPhone ve Android telefonlarda bu uyarı sistemi nasıl aktif hale getiriliyor?

İPHONE'DA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

iPhone kullanıcıları, deprem uyarı sistemini etkinleştirmek için şu adımları uygulamanız gerekiyor;

1. Adım: Öncelikle telefonunuzun ana ekranında bulunan "Ayarlar" uygulamasına tıklayın.

2. Adım: : Açılan menüde "Acil Durum" bölümünü bulun ve tıklayın.

3. Adım: Buradan "Deprem Uyarıları" seçeneğine geçiş yapın.

4. Adım: Uyarı sisteminizi aktifleştirmek için "Uyarıları Aç" butonuna basın. Böylece sarsıntılara dair bildirimler almaya başlayacaksınız.

5. Adım: İsterseniz "Titreşimleri Aç" seçeneği ile sarsıntı anında titreşim ile de uyarı alabilirsiniz.

Yukarıda yer alan adımları takip ederek, iPhone'unuzda deprem uyarı sistemini aktif hale getirmiş olacaksınız. Bu sayede, olası bir deprem anında 10 saniye kadar önceden uyarı alarak güvenliğinizi artırabilirsiniz.

ANDROID TELEFONLARDA DEPREM UYARILARI NASIL AÇILIR?

Android kullanıcıları, deprem uyarı sistemini etkinleştirmek için genellikle cihazlarının ayarlar menüsünden "Güvenlik" ya da "Acil Durum" bölümlerine ulaşarak benzer adımları izleyebilirler. Depremle ilgili uyarılar, sarsıntıdan birkaç saniye önce kullanıcıların telefonlarına bildiriliyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ ÜCRETLİ Mİ?

Deprem uyarılarını almak için kullanılan uygulamalar arasında hem ücretsiz hem de ücretli versiyonlar bulunmaktadır.