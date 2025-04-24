Depreme okunacak dua: Zilzal Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı

Yağmur Uçar

İslam'da deprem gibi felaketler sırasında, kişilerin Allah'a yönelmesi, dua etmesi ve sabırlı olması tavsiye edilir.

Deprem gibi doğal afetler, insanlar üzerinde büyük bir korku, kaygı ve endişe yaratabilir. Bu tür durumlar, insanların manevi olarak da güç bulmaya ihtiyaç duyduğu anlar olabilir.

Deprem duası, hem güvenlik hem de Allah’tan yardım dilemek amacıyla okunan dua ve niyazlardır.

Son olarak İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından "Zilzal Suresi" ve çeşitli deprem duaları sıklıkla araştırılıyor.

İşte depreme okunacak olan dualar...

ZİLZAL SURESİ (MEALLİ)

Zilzal Suresi, kıyametin aniden geleceğini, yerin büyük bir sarsıntı ile korkunç bir şekilde devrileceğini ve her insanın yaptığı amellerin karşılığını alacağını anlatır.

İşte okunuşu ve mealleri:

Bismillahirrahmanirrahim.

İzâ zulzilet il-ardü zilzâlehâ

(O gün) yer, şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman,

Ve ehracet il-ardü esqâlehâ

Ve yer, içindekileri dışarı çıkardığında,

Ve kâle'l-insânü mâ lehâ

İnsan, "Bu ne oluyor?" dediğinde,

Yevme izîn tühaddisu ahbârühâ

O gün, yer, üzerindeki haberleri anlatır,

Bi ennâ rabbeke evhâ le-hâ

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

Yevme izîn yestüru'l-nâse li-uhlihâ

O gün insanlar, yaptıklarının karşılığını almak için akın akın gelirler.

Femen ya'mel misgâle zerreten hayren yerah

Kim zerre kadar bir hayır işlerse, onu görür.

Ve men ya'mel misgâle zerreten şerren yerah

Kim de zerre kadar bir şer işlerse, onu görür.

DEPREM ANINDA OKUNACAK DUALAR

1. "Hasbunallahu ve ni’mel vekil"

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." Bu dua, özellikle korku ve endişe anlarında okunarak, Allah’a güven duyulması sağlanabilir.

2. “Bismillahi-Allazi La Yadurri Ma’asmihi Şey’un Fi'l Ardi Ve La Fi’s-Samaa’i Ve Hûve’s-Semi’ul-‘Alîm”

"O isminin anılmasından sonra, ne yeryüzünde ne de gökyüzünde hiçbir şey zarar veremez. O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir."

3. "Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallahi’l-Azîm"

"Allah her türlü eksiklikten uzaktır, O her şeyin en büyüğüdür."

4. "La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah"

"Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir."

5. "Ya Hayyu Ya Kayyum"

6. "Allahümme inni es'elüke min fadlike ve rahmetike fe inni"

"Allah’ım! Senin lütfuna ve rahmetine sığınıyorum."