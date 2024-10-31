Derbi öncesi dikkat çeken istatistikler: İşte Oğuzhan Çakır’ın Süper Lig karnesi

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Süper Lig’in 11. haftasında heyecan dorukta!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hemen ardından şimdi gözler Fenerbahçe-Trabzonspor maçında.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 3 Ekim 2024 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Bu kritik mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır olarak açıklandı. Peki, Oğuzhan Çakır’ın geçmişteki performansı nasıl?

Taraftarlar, Çakır’ın iki takımın maçlarında sergilediği yönetimi şimdiden konuşmaya başladı.

İşte Oğuzhan Çakır’ın yönettiği maçlardaki geçmiş istatistikleri ve dikkat çeken kararları!

OĞUZHAN ÇAKIR'IN SÜPER LİG KARNESİ

Henüz 26 yaşında olan Çakır, geçen sezon Süper Lig’deki ilk maçını yönetmeye başlamıştı. 2023-2024 sezonunda çıktığı 6 maçta toplamda 29 sarı kart göstererek dikkat çekmişti.

Bu dönemde, bir oyuncuyu sarı karttan kırmızı kartla, diğerini ise direkt kırmızı kartla ihraç etmişti.

Bu sezon da 6 maçta görev alan Oğuzhan Çakır, 19 sarı kart gösterdi, ancak henüz kırmızı kart çıkarma gereği duymadı.

Şimdi gözler, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde Oğuzhan Çakır’ın nasıl bir yönetim sergileyeceğinde.

Futbolseverler, bu genç hakemin kritik anlarda nasıl kararlar alacağını merakla bekliyor.