Derbi öncesi merak edildi: İşte Yasin Kol'un Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi

Trendyol Süper Lig’de gözler hafta sonu Rams Park’ta oynanacak dev derbiye çevrildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele öncesinde, karşılaşmayı yönetecek Yasin Kol’un sezon performansı futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

İki takımın Kol yönetiminde aldığı sonuçlar ve kart istatistikleri, derbi öncesi merak ediliyor.

İşte kart istatistikleri, maç sonuçları ve penaltı kararları…

YASİN KOL’UN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe’nin bu sezon Yasin Kol yönetiminde çıktığı 4 maçta sarı-lacivertliler yenilgi yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Fenerbahçe, istikrarlı bir performans sergiledi.

Yasin Kol, bu 4 mücadelede Fenerbahçe’ye toplam 14 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterdi. Öte yandan Fenerbahçe lehine 1 penaltı kararı verilirken, aleyhine herhangi bir penaltı düdüğü çalınmadı.

YASİN KOL’UN GALATASARAY KARNESİ

Hakem Yasin Kol’un yönettiği 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde eden Galatasaray'da yenilgi yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray aleyhine toplam 8 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı.

Bu maçlarda Galatasaray lehine ya da aleyhine hiçbir penaltı kararı verilmedi.