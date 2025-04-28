Deterjanı süngere dökenin vay haline! Meğer doğrusu buymuş...

Yağmur Uçar

Bulaşıkları yıkarken deterjanı doğrudan süngerin üzerine dökenlerden misiniz? Bu tercih bilim insanları tarafından önerilmiyor!

Herkes bulaşık süngerine doğrudan bir damla deterjan döktüğünde bulaşıkları doğru şekilde yıkadığını düşünür . Ama çok daha basit ve etkili bir yöntem var.

Bulaşıklarınızı daha az eforla pırıl pırıl yıkamanın yanı sıra, hiç olmadığı kadar tasarruf etmenize de yardımcı olacak.

Deterjanı doğrudan süngere döktüğünüzde, deterjanın çoğu köpüğün içinde kalıyor ve bulaşıklara gitmiyor. Sanki daha fazlasını koymanız gerektiğini hissediyorsunuz ve şişeyi olması gerekenden çok daha hızlı bitiriyorsunuz.

Deterjanın kirli, yağlı mutfak eşyalarını temizlemesini sağlayan şey, miktarı değil, süngere uyguladığınız hareket ve kuvvettir.

İŞTE DOĞRU YÖNTEM

Ürünü doğrudan yağlı yüzeye uyguladığınızda daha hızlı ve etkili etki göstererek zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Ve dikkat edin: Fazla köpüğün daha fazla temizlik anlamına geldiğini düşünmeyin!

Doğrudan ürüne uygulandığında, tam olarak ihtiyaç duyulan yere gittiği için daha az ürüne ve köpüğe ihtiyaç duyarsınız.

Bunu ideal olarak yapmak için, deterjanın birkaç damlasını doğrudan yağlı tavaya, tabağa veya çatal-bıçak takımına damlatın.

Mümkünse ılık su kullanarak yüzeyleri daha iyi temizleyebilirsiniz. Nemli bir süngerle ovalayın ve normal şekilde durulayın.