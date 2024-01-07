Dev AVM’ler satıldı! Türkiye’de bulunan bu AVM’ler dünyanın en önemli markalarını barındırıyordu… Cushman & Wakefield | TR International 2 büyük AVM’deki paylarını sattı. İşte, satışı gerçekleşen o AVM’ler ve sahip oldukları markalar…

ensonhaber.com

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield | TR International, ekim-aralık döneminde 2 büyük AVM'deki payların satışını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket tarafından satışa dair yapılan açıklamalar doğrultusunda, Cushman & Wakefield | TR International, Adana'da Beymen Business, Marks & Spencer, Nike ve Sephora gibi Türkiye'nin ve dünyanın en önemli markalarını barındıran mağaza karmasıyla bölgesel çeşitliliğin merkezi olan M1 Adana AVM'deki Metro Properties'e ait paylarını ve bu paylara tekabül eden 38 bin 565 metrekarelik kiralanabilir alanın satışı gerçekleşti.

Ayrıca şirket aynı dönem içinde Konya’nın ilk modern alışveriş merkezlerinden olan ve Adidas, Samsung, MediaMarkt gibi birçok önemli markaları barındıran M1 Konya AVM'deki Metro Properties'e ait payları ve bu paylara tekabül eden 23 bin 61 metrekarelik kiralanabilir alanı da satın aldı.

Rekabet kızışıyor...

Cushman & Wakefield | TR International Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, şirketin yaptığı açıklamada, her iki alışveriş merkezi satışının da 3 ay gibi kısa bir sürede ve başarıyla tamamlanmasının, alıcı ve satıcı açısından doğru değerlendirilen fırsatları içeren bir stratejik planlama ve danışmanlık sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Gönden, küresel düzeyde Türk gayrimenkul piyasasına hakimiyetlerini vurgulayarak, gayrimenkullerinin özelliklerine verdiği önemi belirtti. Yapılan araştırmalar sonucunda elde ettikleri sağlam bilgilerle başarıya hızla ulaştıklarını ifade etti. Gönden, gayrimenkulleri pazarlamada geniş bir kitleye ulaşmanın önemine değinerek, bu yaklaşımın ürüne olan ilgiyi artırarak rekabetçi bir ortam oluşturduğunu söyledi. Değişen piyasa koşullarında gelecekteki fırsatları doğru bir şekilde değerlendiklerini belirterek, her iki alışveriş merkezinin satış işlemlerini başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gönden, 2023 yılında kiralanabilir alanda 86 bin 732 metrekare satış gerçekleştirdiklerini açıkladı ve 2024 yılında bu alanda daha fazla gelişme kaydederek olumlu sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.