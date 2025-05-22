Dev bankadan kritik karar: ATM’leri kaldırıyor!

Haber Merkezi

Dijitalleşmenin bankacılık sektörünü hızla dönüştürdüğü günümüzde, bu dönüşümün en sert adımlarından biri Avustralya’nın köklü bankalarından geldi.

Avustralya merkezli ve çok uluslu bankacılık devi Westpac, “nakitsiz toplum” vizyonu doğrultusunda ülke genelindeki banka şubeleri ve ATM’lerini azaltma kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda, ilk aşamada 1.500 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

Westpac’ın bu kararı, yalnızca kurum içi bir stratejik değişiklik değil; aynı zamanda küresel finans sektörü için de yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

Özellikle banka ve kredi kartlarının yaygınlaşması, temassız ödeme sistemlerinin günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline gelmesi ve QR kod gibi dijital çözümlerin hızla benimsenmesi, nakit kullanımını ciddi şekilde düşürdü.

ATM SAYISI GİDEREK AZALIYOR

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, bankacılık devi Westpac, ülke çapında yer alan banka şubelerinin ve banka ATM'lerinin sayısı son yedi yılda yarıdan fazla azalarak 30 Haziran 2024 itibarıyla 19 binden 508'den 8 bin 836'ya düştü.

Avustralya İhtiyati Düzenleme Kurumu'nun verilerine göre, geçen mali yılda 926 ATM kaldırıldı, son yedi yılda ise bankaya ait 8 bin 338 ATM kapatıldı.