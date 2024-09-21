Dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. İşte dev derbinin merak edilenleri...

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak mücadele ile ezeli rakipler, Kadıköy'de 62. kez kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında iki takımda 3'er galibiyet alırken 4 mücadele ise berabere tamamlandı.

Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen iki ezeli rakibin mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbiyi büyük bir merakla bekliyor.

Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın merak edilenleri...

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 21 Eylül 2024 Cumartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak dev derbi beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.