Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 133. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren dev derbi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

İki ekip sezon başında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Zorlu maç öncesi Galatasaray 25 puan ile 1. sırada yer alırken bir maçı eksik olan Beşiktaş ise 20 puan ile 4. sırada yer alıyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Beşiktaş maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Galatasaray - Beşiktaş maçının bilgileri...

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 28 Ekim 2024 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'da başlayacak.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.