DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 136. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar bu rekabette alınan galibiyet sayılarında Fenerbahçe'nin 53-38 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray deplasmanda 3-1 kazandı.

Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen iki ezeli rakibin mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

Futbolseverler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbiyi büyük bir merakla bekliyor.

Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın merak edilenleri...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak dev derbi beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.