Dev derbi TRT Spor'da şifresiz! İşte milli futbolcumuzun yer alacağı o maç...

Hüseyin Topuz

Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Glasgow Rangers şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biri olan Celtic'i konuk ediyor.

İskoçya Ligi'nde geride kalan 20 haftada Glasgow Rangers topladığı 36 puan ile 2. sırada yer alırken Celtic ise 50 puan ile 1. sırada yer alıyor.

Glasgow Rangers ve Celtic son olarak 15 Aralık'ta İskoçya Lig Kupası Finalinde karşı karşıya gelmiş ve kupayı kazanan taraf penaltılar ile Celtic olmuştu.

Glasgow Rangers ve Celtic şimdi ise İskoçya Premiership mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler dev derbinin detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

İşte Glasgow Rangers - Celtic maçının bilgileri...

Glasgow Rangers - Celtic maçı ne zaman?

Glasgow Rangers - Celtic maçı 2 Ocak 2025 Cuma (Perşembe) günü günü saat 18:00'da oynayacak.

Glasgow Rangers - Celtic maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.