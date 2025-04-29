DEV FİNAL! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için geri sayım başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray ile Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor finalde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ve Trabzonspor, 29 sezon aradan sonra kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ve Galatasaray daha önce üç kez final mücadelesinde karşılaştı. Bu eşleşmelerde Trabzonspor bir kez, Galatasaray ise iki kez kupanın sahibi oldu.

Futbolseverler Türkiye Kupası final maçının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak...