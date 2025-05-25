Dev final TRT Spor'da şifresiz! İşte milli yıldızlarımızın yer alacağı o maç...

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Kupası finalinde Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu Sporting Lizbon'a kaptıran Benfica, Portekiz Kupası'nı kazanarak sezonu kupayla kapatmak istiyor.
Portekiz Ligi'nde son haftaya aynı puanla giren iki ezeli rakipten mutlu sona ulaşan Sporting Lizbon olmuştu.
Benfica ve Sporting Lizbon şimdide Portekiz Kupası finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Futbolseverler dev finalin detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Benfica - Sporting Lizbon maçının bilgileri...
Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman?
Benfica - Sporting Lizbon maçı 25 Mayıs 2025 Pazar (bugün) günü saat 19:15'te oynayacak.
Benfica - Sporting Lizbon maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.