Dev lens firmasının ürünleri geri çağrıldı: Görme kaybı riski var...

Haber Merkezi

Göz sağlığı alanında dünyanın önde gelen markalarından biri olan Bausch + Lomb Corporation, bugün önemli bir karar alarak enVista platformundaki tüm göz içi lenslerini (IOL) gönüllü olarak geri çağırdığını duyurdu.

Geri çağırmanın nedeni ise, hastalarda artış gösteren ciddi komplikasyon raporları oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kararın arkasında yatan en büyük neden Toksik Ön Segment Sendromu (TASS) olarak bilinen gözdeki iltihabi reaksiyon.

CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR

Bu durum, göz içi cerrahisinden sonra ortaya çıkabilen ciddi bir komplikasyon olarak biliniyor ve görme kaybına kadar gidebilecek sorunlara yol açabiliyor.

Geri çağırma kararı, sadece tek bir modelle sınırlı değil. Şirketin bildirdiğine göre, ABD'de piyasaya sürülmüş olan şu ürünlerin tüm partileri geri çağrıldı:

Göz bakımı uzmanlarına yönelik iletişimler devam ediyor ve ürün iade talimatları veriliyor. Katarakt ameliyatı geçiren ve göz rahatsızlığı yaşayan hastalar derhal göz doktoruna başvurmalıdır.