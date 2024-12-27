Dev maç TRT Spor'da şifresiz! İşte milli yıldızlarımızın yer alacağı o maç...

Hüseyin Topuz

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biri olan Sporting Lizbon'a konuk oluyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica, Türk futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye başladı.

Şampiyonluk yolunda kritik bir maça hazırlanan Benfica, Portekiz Ligi 16. haftasında ezeli rakibi Sporting Lizbon'a konuk oluyor.

Portekiz Ligi'nde geride kalan 15 haftada Benfica topladığı 38 puan ile 1. sırada yer alırken Sporting Lizbon ise 37 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

İşte Sporting Lizbon - Benfica maçının bilgileri...

Sporting Lizbon - Benfica maçı ne zaman?

Sporting Lizbon - Benfica maçı 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 23:30'da oynayacak.

Sporting Lizbon - Benfica maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.