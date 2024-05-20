Haberler



Bilgi



Dev maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte TRT Spor'un yayınlayacağı o maç

Dev maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte TRT Spor'un yayınlayacağı o maç 1.Lig Play Off 2.Tur 1. maçı maçı bugün oynanacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen maçı televizyondan takip etmek isteyenler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor..