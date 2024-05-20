Dev maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte TRT Spor'un yayınlayacağı o maç

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Trendyol Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum FK ve Bodrumspor, Play-Off 2. tur 1. maçında karşı karşıya geliyor.
İki maç üzerinden oynanacak Play-Off 2. turunda kazanan takım adını finale yazdıracak ve Sakaryaspor'un rakibi olacak.
1.Lig Play Off 2.Tur 1. maçı 20 Mayıs Pazartesi (bugün) günü oynanacak. Dev maç futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.
Futbolseverler Çorum FK - Bodrumspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TRT Spor, 1.Lig Play Off 2.Tur maçlarını şifresiz olarak ekrana getiriyor.
İşte TRT Spor'un şifresiz olarak yayınlayacağı maçın bilgileri...
20 Mayıs Pazartesi
20:00 Çorum FK - Bodrumspor (TRT Spor)