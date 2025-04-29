Dev markanın konserveleri raflardan indiriliyor: İşte sebebi

Haber Merkezi

Hollanda'nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Lidl, önemli bir geri çağırma kararıyla gündeme geldi.

Şirket, bezelye konservesi içeren "Paella yemek paketi" ürünlerinde cam parçası bulunma ihtimali nedeniyle acil toplatma işlemi başlattı.

Tüketicilere yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin kesinlikle kullanılmaması ve en yakın Lidl mağazasına iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

İade işlemi sırasında ürünün fişinin ibraz edilmesine gerek olmadığı ve ürün bedelinin müşterilere eksiksiz şekilde ödeneceği belirtildi.

HANGİ ÜRÜNLER TOPLATILIYOR?

Geri çağırma kararı, özellikle 22-28 Nisan 2025 son kullanma tarihine sahip ürünleri kapsıyor.

Toplatılan ürünlerin barkod numarası ise: 4056489267157 olarak açıklandı.

Kaynak: NVWA