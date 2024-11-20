Dev ütü markasının ürünleri geri toplatılıyor: İşte sebebi

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Versuni, PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serisi Philips buharlı ütü ünitelerinde üretim hatası tespit edildiğini duyurarak bu ürünleri geri çağırma kararı aldı.

Şirket, buhar üreten kazanın kaynak dikişindeki bir sorun nedeniyle cihazlarda kontrolsüz buhar çıkışı yaşanabileceğini açıkladı.

Bu durumun kullanıcılar için yanık veya darbe yaralanması riski taşıdığı belirtildi.

Versuni, müşterilere etkilenen ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve cihazları prizden çekmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Şirket, cihazların alt tarafında yer alan tip numarası ve üretim kodları ile ürünlerin geri çağırma listesinde olup olmadığının kontrol edilebileceğini belirtti.

İşte geri çağırılan ürünler:

RİSK TAŞIYAN MODELLER

PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8160 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9055 | 2421, 2422 veya 2423

GC9630 | 2421, 2422 veya 2423

GC9635 | 2421, 2422 veya 2423

GC9642 | 2421, 2422 veya 2423

GC9650 | 2421, 2422 veya 2423

GC9660 | 2421, 2422 veya 2423

GC9675 | 2421, 2422 veya 2423

GC9682 | 2421, 2422 veya 2423