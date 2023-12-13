DEVALÜASYON NEDİR | Devalüasyon olursa ne olur? Ekonomi ile ilgilenenlerin sıklıkla merak ettiği "devalüasyon", ülkeleri ve vatandaşların cebini direkt etkileyen bir durumdur. İşte devalüasyon sebepleri ve sonuçları...

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Ülkelerin ayakta kalabilmeleri için ilk kural sağlam bir ekonomidir.

Ekonominin yapı taşı, gelir-gider dengelerinin iyi sağlanmasıdır. Bu noktada dengesizlikler meydana geldiğinde vatandaşlar enflasyon veya devalüasyon denen kavramlarla tanışır.

Devalüasyon, bilinçli olarak yapılması nedeniyle dikkat çekicidir.

Ülkelerin bilerek ekonomiye darbe vurmasının altında birçok sebep ve sonuç yatabilir.

Ulusal para birimi ile doğrudan ilişkili olan devalüasyon, vatandaşların da ekonomik durumlarına direkt etki eder.

Peki, devalüasyon nedir? Devalüasyon olursa ne olur? İşte sebepleri ve sonuçlarıyla devalüasyon hakkında merak edilenler...

Devalüasyon ne demek?

Devalüasyon, bir ülkenin ulusal para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısında bilinçli bir şekilde değer kaybetmesi anlamına gelir. Bu durum, genellikle merkez bankası veya hükümet tarafından döviz kuru politikalarında yapılan bir müdahale sonucunda ortaya çıkar.

Devalüasyon neden olur?

Devalüasyonun ana nedenleri şunlar olabilir:

Ticaret Dengesi Sorunları: Bir ülke sürekli olarak ticaret açığı veriyorsa ve dış ticaret dengesi bozulmuşsa, para birimi değer kaybetme eğilimine girebilir.

Enflasyon: Yüksek enflasyon, bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olabilir. Para biriminin satın alma gücündeki azalma, devalüasyonu tetikleyebilir.

Ödemeler Dengesi Sorunları: Bir ülkenin dış borçları arttığında veya ödemeler dengesi sorunları yaşandığında, para birimi değer kaybetme eğilimine girebilir.

Döviz Rezervlerinin Azalması: Bir ülkenin döviz rezervleri azaldığında, para birimi zayıflayabilir. Döviz rezervleri, ülkenin kendi para birimini desteklemek ve dış ticarette karşılaştığı ödemeleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Devalüasyonun etkileri

Devalüasyon, ülkenin mal ve hizmetlerinin uluslararası pazarda daha rekabetçi hale gelmesini sağlar. Çünkü yerel para birimi değer kaybettiği için, diğer ülkelerden alıcılar için ürünler daha ucuz hale gelir.

Eğer bir ülke dış borçlanmışsa ve borçları yabancı para cinsinden ise, devalüasyon bu borçları artırabilir.

Devalüasyon, genellikle ekonomik belirsizliği artırabilir ve toplumda gelir dağılımında değişikliklere yol açabilir.