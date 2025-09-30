Devlet Tiyatroları "sınavsız" 63 personel alımı: İşte şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 63 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere alınacak personel için 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular 29 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İlgili düzenleme gereği, başvurular yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın kabul edilecek.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

e) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

f) Adayların, 2024 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmaları ve yukarıda tabloda yer verilen pozisyonlar için belirlenen KPSS taban puanına sahip olmaları gereklidir.

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

ı) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.