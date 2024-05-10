DGS başvuru ekranı 2024: DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler, DGS başvuru kılavuzunu dört gözle bekliyor. Peki başvuru ekranı açıldı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar…

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Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvurular için geri sayım başladı!

10 Mayıs itibarıyla başlayacak olan başvurular için adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranlarını yakından takip ediyor.

Bu yıl DGS'ye katılarak 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, başvuru süreci ve şartları hakkında bilgi edinmek için sabırsızlanıyor.

Özellikle DGS başvuru ücreti gibi detaylar, adaylar arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS başvuruları nasıl yapılır ve şartları nelerdir? 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuru ne zaman?

10 Mayıs tarihinde başlayacak olan başvuru süreci 20 Mayıs tarihinde sona erecek.

Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranlarını büyük bir dikkatle takip ediyor.

DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuru ücreti, Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu yayımlandığında belli olacak. Henüz 2024 sınav ücreti açıklanmadı.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar ÖSYM şifreleriyle AİS'e giriş yaptıktan sonra, başvuru formunu dolduracak. Ardından sınav ücretini yatırarak işlemi tamamlayacaklar.

2024 DGS BAŞVURU EKRANI

DGS başvuru şartları

DGS'ye başvuruda bulunabilecek adaylar arasında önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar bulunuyor.

Öte yandan, yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecekler.