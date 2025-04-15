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DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 DGS ne zaman?

DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 DGS ne zaman? 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte DGS sınav takvimi...