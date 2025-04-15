DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 DGS ne zaman?

DGS'ye girecek adaylar sınav tarihi ve başvuru tarihleri hakkında aramalarına hız verdi.
İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan DGS için geri sayım başladı.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.
2025 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılmaya başladı.
Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...
DGS başvuruları ne zaman?
DGS sınavı başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru döneminde başvurularını yapamayan adaylar 13 Haziran'da geç başvurularını yapabilecek.
DGS sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 yılında DGS sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.