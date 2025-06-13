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DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 DGS geç başvuru tarihleri...

DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 DGS geç başvuru tarihleri... Temmuz ayında yapılacak olan 2025 DGS sınavı için geç başvuruların ne zaman başlayacağı merak uyandırdı. İşte 2025 DGS geç başvuru tarihleri...