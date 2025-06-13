DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 DGS geç başvuru tarihleri...

Haber Merkezi
20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları son günlerde gündemde yer alıyor.
Bilindiği üzere 2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamladı.
Geçtiğimiz haftalarda sona eren DGS başvurularının ardından gözler DGS geç başvuru tarihine çevrildi.
Peki, 2025 DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o tarih...
DGS geç başvuru ne zaman?
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 DGS takvimine göre geç başvuruların başlayacağı tarih belli oldu.
DGS geç başvurular 13 Haziran 2025 Cuma (bugün) günü alınacak.