DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini koruyor.

Sınava giren binlerce aday DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı.

ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 DGS takvimine göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

2025 DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihlerinin eylül ayının ortasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.