DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 DGS tercih tarihleri... Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı sorusu gündeme geldi..

Hüseyin Topuz

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercihlerin yapılacağı tarihe ve tercih kılavuzuna çevrildi.

DGS sınavına giren adaylar DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve tercih kılavuzu ile ilgili bilgileri gündeme taşıdı.

Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

Peki tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen tarih...

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. DGS tercihlerinin Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. DGS tercih tarihleri belli olduğu zaman haberimizi güncelleyeceğiz.