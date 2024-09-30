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DGS üniversite kayıtları başladı mı? DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

DGS üniversite kayıtları başladı mı? DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? DGS tercihlerinin açıklanmasının ardından tüm gözler kayıt sürecine çevrilmiş durumda. Adaylar, geçiş hakkı kazandıkları üniversitelere kayıtların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki DGS üniversite kayıtları başladı mı? Kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, detaylar...