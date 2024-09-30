DGS üniversite kayıtları başladı mı? DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2 yıllık ön lisans öğrencilerinin eğitimlerini lisansa tamamlama hakkı sunan Direk Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.
Tercih sürecinin sonuçlanmasının ardından açıklanan yerleştirme sonuçları sonrasında gözler kayıt sürecine çevrildi.
Adaylar yerleştikleri üniversitelere kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
DGS ÜNİVERİSTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS sınavında başarılı olan ve yerleştirmeleri yapılan adayların kayıt işlemleri hakkında gerekli açıklamalar yapıldı.
Kayıtlar, adayların tercih sonuçları doğrultusunda yerleştirildiği ilgili üniversite tarafından 2-7 Ekim'de yapılacak.
DGS ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" hizmetinden gerçekleştirebilecekler.
Adaylar “https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden 2-7 Ekim'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.