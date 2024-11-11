Dikkat! İnsan Cildinde Üreyen 5 Tehlikeli Parazit

Yağmur Dinç

İnsanlarda hastalığa neden olabilen 5 tür parazit bulunmaktadır.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, hastalığın en kötü vektörleri ektoparazitlerdir. Bunun nedeni, bunların cildimize yapışan veya içine giren ürkütücü sürüngenleri içermesidir.

Gastrointestinal kanallarda yaşayan parazitlerin aksine, ektoparazitler hayatta kalmak için kanımıza bağımlıdır. Bunlara kenelerden ve pirelerden bitlere ve akarlara kadar her şey dahildir.

Peki bunların kaç tanesi gerçekten cildimizin içinde veya üzerinde üreyebiliyor? Sizler için araştırdık.

CİLTTE ÜREYEN 5 PARAZİT

Bitler, konakçılarının kanını ısırarak ve içerek beslenirler. Vücut bitleri cildin kendisinde yaşamaz ; giysilerde yaşarlar ve sadece beslenmek için cilde taşınırlar. Ancak baş ve kasık bitleri doğrudan ciltte yaşarlar.

Chigoe piresi adlı parazit beslenmek için cilde tutunur, genellikle ayak parmakları, taban ve topuklarda görülür.

Daha sonra pire nefes alır, dışkılar ve arka bacakları aracılığıyla yumurta bırakır, tutunduktan sonra pirenin havaya maruz kalan tek kısmı burasıdır. Bu yumurtlama dönemi üç haftaya kadar sürebilir.

Cildimizin altında üreyen bir diğer mikroskobik parazit uyuzdur. ( Sarcoptes scabiei ). Bu minik akarlar cilt teması yoluyla kişiden kişiye geçer ve uyuzun yuva yaptığı yerde yoğun kaşıntılı bir cilt döküntüsüne neden olur.

Loa loa solucanı, Batı ve Orta Afrika'da geyik sineği ( Chrysops ) ısırıkları yoluyla milyonlarca insanı enfekte eden birkaç santimetre uzunluğunda bir nematoddur. Bir konak insanın vücudunda yıllarca fark edilmeden kalabilir.

Bot sineği ( Dermatobia hominis ), Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'in tropikal bölgelerinde bulunur. Sinek larvaları (kurtçuklar) tarafından doku enfeksiyonuna neden olabilen birkaç sinekten biridir. Larvalar, insan derisini adeta istila eder.