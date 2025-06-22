Dikkat testi: 3’lerin arasında gizlenen 8 sayısı nerede? 11 saniyeniz var…

Beyninizi keskinleştirmek ve eğlenirken düşünme becerilerinizi test etmek ister misiniz?

3 sayılarıyla dolu bu görselde ustalıkla gizlenmiş 8 sayısını bulmanız isteniyor.

Bu tür bulmacalar sadece zaman geçirmek için değil, aynı zamanda zihinsel yeteneklerinizi geliştirmek için harika bir araç.

İlk bakışta kolay gibi görünse de, çözüm yoluna ulaşmak için farklı düşünme biçimlerini devreye sokmanız gerekiyor.

Peki, siz 11 saniye içinde 8 sayısını bulabilecek misiniz?

Teste başlamadan önce resmi kısaca gözden geçirin. İlk bakışta tüm rakamlar “3” gibi görünüyor.

Ancak aralarında gizlenen bir 8 sayısı var. Göreviniz 11 saniye içinde 8 sayısını bulmak.

Eğer bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.