Dikkat testi: 9 saniyede farklı olan kızı bul, zekanı kanıtla!

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Görsel yanılsamalar, beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediğine dair önemli ipuçları sunan bilimsel bir deneyimdir.

Bu tür optik illüzyonlar, zihinsel çevikliğinizi sınarken aynı zamanda yaratıcılığınızı ve dikkat gücünüzü de artırır.

Son günlerde sosyal medyada viral olan yeni bir görsel bulmaca ise tam da bu etkiyi yaratıyor.

Kalabalık bir grup kız figürünün yer aldığı görselde yalnızca biri diğerlerinden farklı.

Bu farklı kızı sadece 9 saniyede bulabilen kişi sayısı oldukça az. PEki, siz bulabilecek misiniz?

Yukarıda paylaşılan görselde aynı gibi görünen 40 tane kız yer alıyor. Bu kızlardan biri diğerlerinden farklı.

9 saniye içinde farklı olan kızı bulabilir misiniz?

Bu optik illüzyon görme keskinliğinizi test edecek.

Bulamadıysanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.