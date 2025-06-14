Dikkat testi: 995'lerin içine gizlenmiş 999 sayısını sadece zekiler fark ediyor

Görsel algının sınırlarını zorlayan optik illüzyonlar, bilimsel araştırmalarda olduğu kadar eğlenceli beyin egzersizlerinde de karşımıza çıkıyor.
Son dönemde sosyal medyada gündem olan yeni bir optik illüzyon bulmacası, kullanıcıların dikkat ve gözlem becerilerini test etmeye davet ediyor.
Bu dikkat testi niteliğindeki görselde, yüzlerce "995" sayısı arasında ustalıkla gizlenmiş bir "999" yer alıyor.
Kendinizi test etmek istiyorsanız, bu bulmacaya birkaç saniyenizi ayırmanız yeterli.
999 sayısını sadece 9 saniye içinde bulabilir misiniz?
Yukarıda paylaşılan resimde, onlarca 995 sayısı yer alıyor. Ancak aralarında bir tane 999 sayısı gizli.
Göreviniz 9 saniye içinde gizlenen 999 sayısını bulmak.
Araştırmalar, bu tür zorlukların yaratıcılığı artırdığını ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini gösteriyor.
Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: