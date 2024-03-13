Dikkat testi: Kamufle kediyi görebilir misiniz? 5 saniyeniz var Bir kedi çölde saklanıyor. Yalnızca inanılmaz görüşe sahip kişiler onu 5 saniye içinde fark edebilecektir. Yapabilir misin?

ensonhaber.com

Kedileri kim sevmez? Bu minik, tüylü yaratıklar çok tatlıdır. Aynı zamanda dünyanın en çok arzu edilen evcil hayvanlarından biridir.

Öte yandan kediler hem sevimli hem de yaramazdır ve bu çöl sahnesinde bir tanesine rastlamak mümkündür. Kediyi burada bulabilir misin?

Aşağıdaki resme yakından bakın. Üstelik 5 saniye veya daha kısa sürede kimse kediyi bulamadı. Ama yapabileceğinize inanıyoruz.

Zamanınız başladı.

Yeteneklerinizi kamufle olan kediyi bulmak için harcayın.

Ne kadar keskin gözlere sahipsiniz?

Süre bitiyor;

1… 2… 3

Kediyi bulduysanız tebrikler! Rekorun sahibi sensin.

Henüz kediyi bulamayanlar endişelenmesin; yalnız değilsiniz.

Optik İllüzyon Çözümü

İşte bu gizli kedi optik illüzyonunun çözümü.