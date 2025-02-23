Dikkat testi: Resimdeki farklı sayıyı 8 saniyede bulanların IQ'su en az 130 çıkıyor

Hüseyin Topuz

Dikkat gerektiren görsel zeka bulmacaları insanların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

Genellikle resimdeki farklı sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

İnternette paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı bulmaları isteniyor.

Bu bulmacada sizden istenen '69' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Resimde '69' dışında bir farklı sayı daha yer alıyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o görsel...

Resimde yüzlerce '69' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdek farklı sayıyı bulmak için 8 saniyeniz var. Süreniz başladı.

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimde '69' dışında bulunan sayı 96'dır...