Dikkatli Bakın: 100 Kişiden 99'u İllüzyondaki Gizli Nesneyi Bulamadı

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Bugünün zorlu bulmacası, akıllıca tasarlanmış bir optik illüzyon görüntüsü olan pembe bir çiçeği gösteriyor.

İlk bakışta, bu resim çok normal görünüyor ve pembe bir çiçek var.

Yine de, bu optik illüzyonda, bu optik illüzyondaki herhangi bir hayvan, kuş veya herhangi bir böcek olabilecek, bir nesnenin gizlendiği farklı bir algı vardır. Ve pembe çiçeğin içindeki gizli nesneyi bulmanız gerekiyor.

Yani, keskin bir IQ'ya sahip bir dahi olduğunuzu düşünüyorsanız, pembe çiçek optik illüzyonundaki gizli nesneleri sadece 7 saniyede tahmin edin.

Kaynak: brightside

Peki, meydan okumaya hazır mısınız? Tamam, meydan okumaya başlamadan önce görseli kısaca gözden geçirelim.

İlk bakışta, görüntü normal gibi görünüyor, görüntüde olduğu gibi, sarı merkezler ve yeşil yapraklardan oluşan bir küme gösteren, açıkça görülebilen güzel pembe bir çiçek var. Bu optik illüzyon, algı ve figür-zemin tersine çevirme ile oynar.

Yani kartal görüşüne sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve IQ'nuz insanların %99'undan daha yüksekse, keskin IQ'nuzu ve gözlem becerilerinizi kullanarak, bu optik illüzyondan pembe çiçeğin içindeki gizli nesneyi 7 saniyede bulun.

Kartal gözünüzü kullanın ve keskin IQ becerilerinizi kullanın.

Çabuk! Zaman bitiyor...

3… 2… 1…

Bulamayanlar için işte çözüm:

Pembe çiçeğin merkezinde çok dikkatli bir şekilde gözlemleyin; Pembe çiçeğin içinde saklandığı yerde bir kelebek var.

Şekline ve tüylerine dikkatlice bakın. Kelebeği görmek için keskin görüşünüzü kullanın.