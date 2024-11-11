Direğimizi çarptığımıza tıpkı elektrik çarmış gibi hissetmemizin nedeni bakın neymiş…

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Bir anlık dalgınlık sonucunda yaşadığımız kazalar arasında yer alan dirsek çarpması sonucunda hissedilen elektrik çarpılma hissinin verdiği birkaç dakikalık acıyı herkes tanır.

Dirseğimizden parmaklarımıza kadar yayılan bu acı genellikle elektrik çarpması olarak tanımlanıyor olsa da neden bu şekilde bir his uyandırdığı çoğu kişi tarafından merak edilir.

Bir anlık dalgınlık sonucu yaşadığınız bu çarpmanın sonucunda dirseğinizden parmak uçlarınıza kadar yayılan elektrik çarmış gibi hissetmenize neden olan bu acının kaynağı bakın neymiş.

MEĞER O SİNİR YÜZÜNDENMİŞ…

Birkaç dakika sürse de yaşandığı anda şiddetli bir şekilde hissedilen dirsek çarpmasından kaynaklanan elektrik çapmış hissi meğer dirsek kemiğinde yer alan ulnar sinirinden kaynaklanıyormuş.

Bu sinir omurgadan başlayarak koldan geçen ve serçe parmağına kadar uzanır. Sinir hücreleri kol boyunca kol ve el kaslarına sinyal gönderir ve bu gönderim süresi boyunca kemik ve kas katmanları ile korunmaya alınır.

Ulnar siniri dirsekteki kemik ve deri arasında bulunan 4 mm'lik bir kanaldan ilerler. İlerlediği bu yerde ulnar sinirini koruyacak herhangi bir katman bulunmadığından dirseğimizi bir yere çarptığımız zaman bu sinir sıkışır ve sonucunda ise acı ile uyuşma arasında bir duygu yaşamamıza neden olur. Acı hissini ulnar siniri ilettiği için de bu acı serçe parmağımıza kadar iner.

Elektrik çarmış hissi olarak tanımlanan bu ağrı sni sinir sıkışmasından kaynaklanan ve birkaç dakika içinde geçen bir ağrıdır.