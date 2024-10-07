Discord tehlikeli mi? Discord kapanıyor mu, yasaklanacak mı? Gözler BTK'da! Ülkemizde son dönemde yaşanan olayların ardından Discord platformu gündeme geldi. Şantaj ve istismar grupları neden Discord’da örgütleniyor? Discord tehlikeli mi, kapatılacak mı?

Haber Merkezi

İstanbul’un Fatih ilçesinde iki genç kızı katleden ve sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik olayından sonra gözler sosyal medya platformlarına çevrildi.

Olay sonrası özellikle bazı sosyal medya platformlarında Çelik’in yaptıklarını onaylayan ve kadın cinayetlerini öven içerikler yayılmaya başladı.

Özellikle Discord adlı platformda çocukları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşüren grupların olduğu iddia edildi.

Bu iddiaların ardından gözler Discord’a çevrildi ve platformun kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu oldu.

DISCORD KAPATILACAK MI?

Discord platformunun kapatılıp kapatılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamalara göre, Discord için herhangi bir erişim engeli kararı bulunmamakta.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, siber devriyelerin aktif olarak görevde olduğunu bildirdi.

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