Diyanet umre ve hac fiyatları 2025: Umreye ve hacca gitmek ne kadar, kaç TL?

Yağmur Dinç

İslam dinini beş temel şartlarından birisi de hacca gitmektir. Hacca gidemeyen vatandaşlar ise umre turlarını tercih etmektedir.

Müminlerin en derin yolculuğu olan hac, her yıl kura ile çıkmaktadır. Hac kurası kazananlar, belirlenen ücreti ödemek durumundadır.

Hac parasını biriktirenler, her yıl yenilenen ücreti takip etmektedir.

Aynı zamanda umre ziyareti yapmak isteyenler de 2025 yılı umre turu fiyatlarını araştırıyor.

Peki, 2025 Hac fiyatları ne kadar? 1 kişilik hac parası ne kadar oldu? Umre turu kaç TL 2025? İşte Diyanet Hac ve umre ücretleri 2025!

UMRE FİYATI NE KADAR 2025

Diyanet İşleri’nin sunduğu farklı umre paketleri, hem bütçenize hem de tercihlerinize göre değişiklik gösterebiliyor.

2025 yılı için umre fiyatları 50 bin TL'den başlıyor.

HAC FİYATI 2025

2025 Hac parası, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ekonomik hac programı için 6,522 dolar, özel kurasız hac için ise 11,000 dolardır.