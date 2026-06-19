İsviçre, Bosna Hersek'i 4 golle geçti
İsviçre, FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.
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FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.
ABD'nin Los Angeles kentindeki mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başaran İsviçre'nin gollerini 74 ve 90. dakikalarda Johan Manzambi, 84. dakikada Ruben Vargas ile 90+7. dakikada penaltıdan Granit Xhaka attı.
BOSNA HERSEK 10 KİŞİ KALDI
80. dakikada Tarih Muharemovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bosna Hersek'in sayısını 90+3. dakikada Ermin Mahmic kaydetti.
İSVİÇRE PUANINI 4 YAPTI
Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yapan İsviçre, gruptaki bir sonraki maçını Kanada ile oynayacak.
1 puanda kalan Bosna Hersek ise Katar ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi