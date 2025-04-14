Diyarbakır Ekspresi bilet fiyatları 2025: İşte güzergah ve sefer tarihleri

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Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek isteyen yolcular için heyecan verici bir tren hattı daha hayata geçti.

TCDD Taşımacılık tarafından hayata geçirilen Turistik Diyarbakır Ekspresi, ilk seferine 11 Nisan 2025 tarihinde başladı.

Güzergah boyunca hem görsel hem kültürel anlamda unutulmaz deneyimler sunan Diyarbakır Ekspresi, şimdiden büyük ilgi gördü.

Tren, Ankara’dan hareket ederek toplam 5 ili kapsayan bir güzergah üzerinde ilerliyor. Yolculuk boyunca çeşitli duraklarda geziler, tanıtım etkinlikleri ve yöresel deneyimler de yolcuları bekliyor.

Özellikle yataklı vagon konforu ile dikkat çeken ekspresin bilet fiyatları da merak konusu.

Peki, Turistik Diyarbakır Ekspresi tam olarak hangi şehirlerden geçiyor? Seferler hangi tarihlerde düzenlenecek? Yataklı vagon biletleri ne kadar?

TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ GÜZERGAHLARI

TCDD’nin hayata geçirdiği Turistik Diyarbakır Ekspresi, Ankara’dan hareket ederek Kayseri, Sivas ve Malatya üzerinden geçip Diyarbakır’a uzanan eşsiz bir güzergah sunuyor.

Bu büyüleyici rota boyunca hem tarih hem de manzara yolculara eşlik ediyor. Toplamda yaklaşık 1 gün 2 saat 28 dakika sürüyor.

SEFER TARİHLERİ

2025 yılının ikinci çeyreğinde yalnızca 4 özel sefer yapılacak:

yapılacak: 11 Nisan Ankara’dan kalkış – 13 Nisan Diyarbakır’dan dönüş

25 Nisan Ankara’dan kalkış – 27 Nisan Diyarbakır’dan dönüş

9 Mayıs Ankara’dan kalkış – 11 Mayıs Diyarbakır’dan dönüş

23 Mayıs Ankara’dan kalkış – 25 Mayıs Diyarbakır’dan dönüş

BİLET FİYATLARI 2025

Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin en dikkat çeken yönlerinden biri ise yataklı vagonları. Konforla tarihi bir araya getiren bu özel vagonlar için biletler oldukça sınırlı.

Tek yön bilet fiyatları 12 bin ile 13 bin TL arasında değişiyor. Bu ücretler Ankara-Diyarbakır arası için geçerli. Ancak ara duraklardan binenler için fiyatlar farklılık gösterebilir.