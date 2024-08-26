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Diyarbakır Narin Güran Olayı: 8 yaşındaki Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Son görüntüsü...

Diyarbakır Narin Güran Olayı: 8 yaşındaki Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Son görüntüsü... 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, ülkenin merak konusu oldu. Günlerdir haber alınamayan Narin Güran kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu detayları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Narin Güran olayı nedir? Narin bulundu mu, öldü mü? Detaylar...