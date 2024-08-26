Diyarbakır Narin Güran Olayı: 8 yaşındaki Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Son görüntüsü...

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Günlerdir haber alınamayan Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.
Mahalleye girişi çıkış yapan toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Bölgedeki 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.
Küçük kıza dair bir ize ulaşılamazken sosyal medyada yayılan 'Narin Güran'ın cenazesi bulundu' iddiası üzerine Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi.
Peki, Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, nerede, bulundu mu? İşte son durum...
NARİN GÜRAN OLAYI
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Narin GÜRAN (8), 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gitmek üzere evden çıktı.
Eve geri dönmeyen küçük kız, ailenin ihbarı ile aranmaya başladı.
Bölgede bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.
Bölgedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.
SON GÖRÜNTÜSÜ
Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı.
Ancak, kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildi.
Küçük kızın son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüldü.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp kız çocuğu Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.