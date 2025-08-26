Diziler, filmler, yarışmalar… İşte 25 Ağustos’un reyting sonuçları

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda TV8’in sevilen yarışması Masterchef Türkiye zirve yer aldı. Recep İvedik 7 filmi ikinci sırada yer alırken, Now Ana Haber üçüncü oldu.

AB grubunda da Masterchef Türkiye birinciliği kaptı. Haber bülteni Now Ana Haber ikinci sırayı alırken, Kanal D’de yayınlanan Sıcak Gelişme üçüncü sırada yer aldı.